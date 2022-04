Bologna-Inter, cosa è cambiato dalle formazioni ufficiali del 6 gennaio al 27 aprile

Bologna-Inter si giocherà 111 giorni dopo la prima data. Ricordate le formazioni ufficiali “virtuali” dell’Epifania? A distanza di oltre tre mesi e mezzo è cambiato molto. Per il Bologna di Mihajlovic giocare il 27 aprile significa avere l’occasione di schierare la formazione-tipo recuperando gli assenti per COVID-19. Per Inzaghi, invece, le differenze sono praticamente minime. Anzi, la beffa arriva proprio dal mercato invernale fatto dopo il 6 gennaio. In attesa delle distinte ufficiali, ecco lo schema delle “modifiche” previste per Bologna-Inter

BOLOGNA: 28 Skorupski; 4 Bonifazi, 5 Soumaoro, 6 Theate; 29 De Silvestri, 17 Medel*, 32 Svanberg, 35 Dijks****; 21 Soriano (C), 10 Sansone; 9 Arnautovic.

A disposizione: 22 Bardi; 2 Binks, 7 Orsolini, 11 Skov Olsen***, 19 Santander*, 20 van Hooijdonk**, 55 E. Vignato*, 66 Amey******, 77 Annan******, 82 Urbanski******.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (in panchina ci sarà il vice Miroslav Tanjga, ndr).

Indisponibili per Bologna-Inter del 6 gennaio: 12 Molla*; 3 Hickey*, 8 Dominguez*, 14 Viola*, 15 Mbaye, 16 Kingsley Michael, 30 Schouten, 74 Cangiano***, 91 Falcinelli, 98 Valencia***, 99 Barrow.

Novità in rosa dopo il 6 gennaio: 11 Rojas, 20 Aebischer, 71 Kasius e Juwara.

Totale: Almeno dieci giocatori di movimento in più a disposizione e appena due assenti “extra” (Dijks e Skov Olsen).

Bologna-Inter, cosa cambia per Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal****, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 40 Rovida******, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi***, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo******.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificato: 20 Calhanoglu*****.

Indisponibili per Bologna-Inter del 6 gennaio: 21 Cordaz*; 9 Dzeko*, 48 Satriano**.

Novità in rosa dopo il 6 gennaio: 18 Gosens****, 88 Caicedo****.

Totale: Due calciatori di movimento a disposizione (Calhanoglu e Dzeko) al posto di altri due assenti (Vidal e Sensi).

* positivo al COVID-19 in data 6 gennaio ma disponibile il 27 aprile 2022.

** positivo al COVID-19 in data 6 gennaio e non più in rosa il 27 aprile 2022.

*** non più in rosa in data 27 aprile 2022.

**** indisponibile in data 27 aprile 2022.

***** squalificato in data 6 gennaio ma disponibile il 27 aprile 2022.

****** convocati il 6 gennaio 2022 per far numero ma facenti parte della rosa Under-19 (Primavera 1).