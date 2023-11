Inzaghi schiera una seconda Inter contro il Benfica: la probabile formazione – Sky

Sarà come vedere una seconda Inter in campo domani nella sfida di Champions League contro il Benfica. Secondo l’inviato di Sky Sport 24 Inzaghi ha intenzione di usufruire di un ampio turnover.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter ha già la qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca. Per questo Simone Inzaghi può permettersi di mandare in campo contro il Benfica praticamente una seconda squadra. Matteo Barzaghi lancia gli ultimi aggiornamenti di formazione: «Per l’Inter sarà turnover totale. Cambieranno quasi tutti i giocatori rispetto alla sfida con la Juventus ad eccezione di De Vrij, Acerbi e Darmian anche se in posizione diversa. In porta esordirà Audero, che lascerà a riposo Sommer. Bisseck in difesa con i due sopracitati. A centrocampo Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto e in attacco la coppia Sanchez–Arnautovic». Di seguito il punto sulla probabile formazione completa di Inzaghi per Benfica-Inter.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen; Sanchez, Arnautovic