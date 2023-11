Rui Costa sicuro: «Faremo di tutto per battere l’Inter, è un obbligo!»

Il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha parlato di Benfica-Inter, match in programma domani. L’ex Milan punta a chiudere con orgoglio la Champions League.

UN IMPERATIVO − Rui Costa, incalzato da Record, è apparso determinato in vista di domani: «Faremo di tutto per battere l’Inter. È un nostro obbligo. Sono fiducioso che faremo di tutto per essere in Europa League. Ho già detto pubblicamente che la Champions League non è andata come avevamo previsto. Dopo due anni Per garantire la nostra presenza ai quarti, volevamo un risultato completamente diverso da 4 partite e 4 sconfitte. Questo va completamente oltre l’obiettivo del club. Dipende da noi essere nella UEFA. L’obiettivo era superare la fase a gironi. È una cosa su cui non contavamo, non volevamo e dobbiamo ammettere che è stato un fallimento. La possibilità di continuare in UEFA è ancora nelle nostre mani. Nonostante siamo stati eliminati , rispetteremo la Champions League fino alla fine e abbiamo un obiettivo in queste due partite e abbiamo bisogno del sostegno di tutti».