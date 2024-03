Inzaghi cambia formazione in più reparti: le scelte in Inter-Napoli

Inzaghi alla vigilia di Inter-Napoli non ha ancora sciolto tutti i dubbi, come si può capire benissimo dalla probabile formazione. Il tecnico nerazzurro ragiona sullo stato di forma dei suoi titolari, stanchi ma anche piuttosto delusi dopo l’uscita dalla Champions League ai rigori

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter aspetta il Napoli a San Siro. Per l’occasione Simone Inzaghi ritoccherà la formazione titolare. In Inter-Napoli di Serie A sono previsti più cambi. Anche più di uno nello stesso reparto. Particolare attenzione agli avvicendamenti sul centro-destra del 3-5-2 inzaghiano tra difesa e centrocampo. E a riposare in mezzo al campo alla fine potrebbe non essere Nicolò Barella, paradossalmente. Avanza la candidatura di Davide Frattesi ma per sostituire Henrikh Mkhitaryan, apparso poco brillante a Madrid. Possibile chance dal 1′ anche per Kristjan Asllani, che potrebbe rimpiazzare Hakan Calhanoglu, rimasto in campo per oltre due ore in casa dell’Atletico Madrid. Inzaghi deciderà nelle prossime ore, per il momento il turco mantiene un leggero vantaggio sul suo alter ego albanese. Possibile occasione per Tajon Buchanan, che probabilmente partirà dalla panchina ancora una volta ma per Inzaghi adesso è pronto. Buchanan al momento è considerato molto più come vice-esterno sinistro anziché come prima alternativa sulla fascia destra. Giocherà titolare? Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli di Serie A, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Napoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.