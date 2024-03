Udinese, crollo dopo la Lazio! Il Torino passa 0-2: un gol per tempo

L’Udinese ha affrontato il Torino nella sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, andato in scena al Bluenergy Stadium di Udine. I bianconeri di Cioffi, reduci dalla clamorosa vittoria in casa della Lazio, crollano in casa contro i granata di Juric che portano a casa i 3 punti vincendo 0-2

CROLLO – L’Udinese crolla con il Torino in casa dopo la bella vittoria all’Olimpico contro la Lazio. La squadra di Cioffi va in svantaggio dopo appena 10 minuti dal fischio d’inizio con la rete di Zapata che sorprende Okoye con un bel colpo di testa sul secondo palo. Nella seconda frazione di gioco il Torino trova anche il raddoppio con Vlasic. Solo gli interventi di Okoye evitano all’Udinese un passivo peggiore. La partita si chiude dunque sul risultato di 0-2 per il Torino.