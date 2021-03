Vecino: Â«Sto bene! Pronto a mettermi a disposizione per il campionatoÂ»

Vecino: «Sto bene! Pronto a mettermi a disposizione per il campionato»

Matias Vecino

Vecino ha collezionato la prima presenza stagionale, entrando nel finale di Torino-Inter 1-2. Il centrocampista uruguayano ha parlato a Inter TV nel post partita, mostrando la sua soddisfazione per il rientro.

RITORNO – Così Matias Vecino a Inter TV dopo Torino-Inter: «Come sto? Bene. Innanzitutto contento per la vittoria, poi per il fatto di essere tornato in campo. È stata veramente lunghissima, volevo rompere il ghiaccio per tornare a essere in campo. Quando uno sta fuori tanto tempo e fa due interventi non è mai facile, ma adesso sto al 100%. Sono pronto per dare una mano alla squadra per il campionato. Sicuramente oggi abbiamo sofferto un po’ di più rispetto alle altre, ma partite come queste sono importanti per vincere il campionato. Magari gli anni scorsi non portavamo a casa i tre punti, questa è la differenza tra chi vince e chi no. Io mi sono messo a disposizione da quando sono tornato, ci sono tanti giocatori in mezzo al campo ma devi essere bravo quando vieni chiamato. Stiamo lottando per qualcosa di importante, tutti dobbiamo dare un contributo».