Stellini: Â«Non facile reagire al pareggio, brava Inter! Valore doppioÂ»

Stellini: «Non facile reagire al pareggio, brava Inter! Valore doppio»

Cristian Stellini Inter

Stellini ha sostituito Conte anche nelle interviste, dato che quest’ultimo era squalificato per Torino-Inter. Queste le parole dell’allenatore in seconda a Inter TV, nel post partita della sfida di questo pomeriggio.

IL COMMENTO DEL (VICE) TECNICO – Cristian Stellini parla a Inter TV nel post partita di Torino-Inter: «Giusto mix di qualità e carattere? Sì. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a dare qualità. Ci aspettavamo di fare il gioco, ma il Torino è stato bravo a chiudere gli spazi. Nel secondo tempo l’ingresso dei nostri calciatori più tecnici, con più colpi, ci ha portato ad avere due colpi. Uno il rigore, l’altro il cross per il gol di Lautaro Martinez. Vittoria chiave? Dà un valore importante. Vincere più partite consecutive ha un valore doppio, perché l’avversario più volte non ci dà spazi. Bisogna essere bravi a batterle».

MESSA PRESSIONE – Stellini parla del fatto di aver vinto prima delle rivali: «In realtà non cambia nulla, quello che conta è il risultato. Adesso è chiaro che vincendo mandi un messaggio importante, ora hai il vantaggio di aver già giocato la tua partita. A volte invece quello che è importante è il risultato finale: noi dobbiamo puntare a quello, a prescindere che giochiamo prima o dopo. Sono stati molto bravi i ragazzi. Certo, in partite così difficili dove spendi tante energie per creare pericoli all’avversario non è facile reagire a un gol a venti minuti dalla fine. Siamo stati bravi, soprattutto quelli entrati, a mantenere la calma e trovare la giocata vincente. Non è mai semplice: adesso abbiamo un obiettivo importante, abbiamo undici finali e dobbiamo giocarle tutte così».