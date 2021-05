Stellini: «Non vorremmo mai smettere di giocare! Grande entusiasmo»

Stellini, come avvenuto di consueto nelle ultime giornate, ha sostituito Conte nelle interviste. Ecco le parole dell’allenatore in seconda nella conferenza stampa post partita.

CONFERENZA STELLINI – Questa la conferenza stampa di Cristian Stellini nel post partita di Inter-Udinese.

Quali sono le sensazioni?

L’entusiasmo che stiamo vivendo è inarrestabile, un fiume in piena. Non vorremmo mai smettere di giocare, tutto viene con semplicità ed è molto bello vivere queste emozioni.

Come giudica il momento?

È stato un momento molto difficile per tutte le persone, per tutto i lmondo. In giornate come queste è giusto esplodere e buttare fuori tutto.

Quanto è cresciuta l’Inter secondo Stellini?

Siamo cresciuti tantissimo anche nella prima stagione, facendo la finale di Europa League e conquistando tanti punti. Siamo nettamente la squadra che ha fatto più punti e ora raccogliamo l’entusiasmo. Si è creato grande entusiasmo.