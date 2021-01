Stellini: Â«All’Inter sono tutti coinvolti, complimenti ai nostri giocatoriÂ»

Stellini: «All’Inter sono tutti coinvolti, complimenti ai nostri giocatori»

Cristian Stellini, vice allenatore dello squalificato Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo Inter-Benevento 4-0 nell’anticipo di questo sabato sera

COMPLIMENTI A TUTTI – Stellini fa i complimenti alla squadra: «Io sono portato a parlare del calendario dell’Inter, non mi occupo di quello della Juventus. Abbiamo un calendario fitto come ci capita da anni e siamo contenti di poter far ruotare i giocatori. Sono stati bravi stasera, non è facile iniziare una partita come questa dopo che non giochi da tempo. Faccio i complimenti a tutta la squadra, ma anche a giocatori come Ranocchia o Eriksen che non giocano sempre e hanno fatto un’ottima prestazione».

ERIKSEN – Stellini parla del lavoro svolto per la nuova posizione di Eriksen: «Siamo convinti di quello che facciamo, ci stiamo lavorando da un po’, e siamo contenti della sua attitudine e dell’applicazione. E’ un ragazzo molto intelligente e si vede in campo, si sta adattando velocemente a un ruolo a cui non era abituato ma gli viene naturale. Deve continuare a lavorare sodo, stare attento alle due fasi. E’ un grande giocatore e sta entrando nel ritmo che cerchiamo da lui».

EVITATE INSIDIE – Stellini apprezza come la squadra abbia evitato insidie: «Queste sono partite che nascondono insidie e se non affronti nel modo giusto dall’inizio e non hai costanza ti puoi trovare, come successo in passato, con delle sorprese. La cosa importante è il coinvolgimento di tutti, col calendario fitto è molto importante coinvolgere tuttoi e siamo contenti che tutti siano ben coinvolti e sappiamo bene cosa devono fare quando giocano».

ERIKSEN A CENTROCAMPO – Stellini torna sul ruolo di Eriksen: «Eriksen non ha giocato solo trequartista nella sua carriera, in nazionale gioca da mezz’ala. Questo è un nuovo ruolo ma lui ha ricoperto tutti i ruoli. E’ un giocatore di alto livello e i giocatori così si adattano velocemente. Ci rende felice la sua applicazione, quanto lui ha lavorato per adattarsi. Non è facile per chi arriva da campionati stranieri, lui lo ha fatto con i suoi tempi, ma siamo contenti. Non è detto giocherà sempre in questo ruolo, ne farà anche altri, lo ha fatto nella sua carriera, noi ci aspettiamo continuità da lui e dagli altri giocatori».

IL LAVORO – Stellini apprezza il lavoro della squadra: «Questa non è una stagione normale. Abbiamo avuto problemi con il covid, giocatori con problemi fisici. Oggi possiamo fare questo perché abbiamo un buon numero di giocatori ed è il tempo e il lavoro che ti dà questa opportunità. Ci sono concause che in passato non ci hanno permesso di averli tutti. Oggi siamo contenti di come i nostri giocatori si applicano, lo hanno fatto bene nelle ultime partite, ma dobbiamo lavorare perché il nostro percorso è in fase di crescita e dobbiamo crescere tanto».

LA PRESTAZIONE DI LAUTARO E LUKAKU – Stellini parla di Lautaro e Lukaku: «Quando noi parliamo della fase difensiva sappiamo che i nostri attaccanti sono i primi difensori e tutta la squadra li mette in condizione di segnare. Oggi hanno giocato bene Lautaro e Lukaku, lo hanno fatto in passato con Sanchez. Siamo contenti di tutti, sono ragazzi che lavorano tanto e hanno conquistato una grande capacità di stare concentrati. I due lavorano bene insieme ma lo fanno tutti i nostri calciatori e questo ci dà grande soddisfazione. Dobbiamo continuare, ci saranno altre rotazioni e dobbiamo far lavorare tutti bene».