Stellini: Â«Soddisfatti di Eriksen! Sanchez coinvolto con l’InterÂ»

Stellini: «Soddisfatti di Eriksen! Sanchez coinvolto con l’Inter»

Stellini – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Stellini, vice-allenatore nerazzurro oggi sostituto di Antonio Conte, dopo Inter-Benevento terminata a San Siro, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della prestazione di Alexis Sanchez e Christian Eriksen.

SU SANCHEZ – Stellini dopo Inter-Benevento terminata a San Siro, ai microfoni di DAZN ha commentato : «Siamo contentissimi di Sanchez così come tutti i nostri giocatori. Sono tutti molto coinvolti nel gioco per raggiungere i nostri obiettivi e questo ci soddisfa molto».

SU ERIKSEN – Stellini commenta soprattutto la prestazione del talento danese: «Questa sera mi è piaciuta tutta la squadra e in particolare lui che si sta adattando bene in questo nuovo ruolo. Serve molta intelligenza tattica e lui si sta applicando molto, ora sta avendo le opportunità per dimostrare il valore. La sua intelligenza la sta sfruttando bene. Ci aspettiamo che giocando con continuità migliori di partita in partita. Si sta adattando bene in questo ruolo in una fase non abitudinale per lui come quella difensiva. Siamo molto contenti perché è una risorsa sulla quale abbiamo lavorato tanto e ce la teniamo stretta».

SENZA CONTE – Stellini commenta le parole di Perisic nel pre-partita (vedi QUI): «Perisic contento senza Conte? I ragazzi devono sapere la costanza che devono avere durante la partita. La voce del mister la sentivano anche se non c’era (ride, ndr)».