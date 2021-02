Sanchez: «Faccio cose che altri non fanno. Lukaku ama imparare»

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Sanchez ha rilasciato un’intervista al “Matchday Programme” ufficiale di Inter-Lazio. L’attaccante cileno, che potrebbe tornare titolare domenica sera dopo la squalifica in Coppa Italia, parla del rapporto con Lukaku e Vidal, conosciuti ben prima dell’esperienza in nerazzurro. Leggi qui l’intervista completa.

COMPAGNI DAL PASSATO – Alexis Sanchez, in rosa all’Inter, ha più di un compagno con cui ha condiviso altre stagioni della sua carriera. Ne cita due: «Io e Arturo Vidal abbiamo imparato tante cose insieme, dalle sfide al Colo-Colo al Mondiale Under-20, una bellissima esperienza che ci ha permesso di conoscerci ancora di più. Ora siamo qui e lui è cresciuto molto come persona e come giocatore. Romelu Lukaku è una persona sempre positiva, sorridente, che ama imparare. Ogni giorno ci mette il massimo e si vede anche da come sta crescendo con il mister».

CARATTERISTICHE – Sanchez parla delle sue qualità: «Gli uno contro uno, avere una visione a 360° del campo e fare cose che altri non fanno. Mi fido del mio istinto e delle mie capacità».

Fonte: Matchday Programme Inter-Lazio