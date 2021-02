Inzaghi ha idee chiare per Inter-Lazio: 10 conferme e un solo ballottaggio – Sky

Simone Inzaghi Lazio

Inzaghi ha scelto la Lazio anti-Inter già lunedì. A circa 48 ore dalla partita, i dubbi del tecnico biancoceleste sono praticamente nulli. Come riportato da “Sky Sport”, resta vivo un solo ballottaggio

A MILANO PER VINCERE – La Lazio vuole continuare il suo filotto di vittorie consecutive in Serie A. Per questo motivo Simone Inzaghi ha intenzione di schierare la formazione-tipo a San Siro. Il miglior undici possibile al momento. In pratica la solita Lazio ma con un solo dubbio, in difesa. Dietro, infatti, torna Patric dopo aver scontato la giornata di squalifica. Ed è in ballottaggio con il neo acquisto Mateo Musacchio, arrivato a gennaio dal Milan. Chi la spunterà tra Patric e Musacchio? Questo l’unico dubbio di Inzaghi, che contro l’Inter è pronto a confermare dieci undicesimi della sua ultima Lazio. Diversa la situazione ad Appiano Gentile (vedi articolo).