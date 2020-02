Ranocchia: “Oggi avevamo un obiettivo, ora la Juventus. Porte chiuse…”

Ranocchia è stato il primo giocatore a presentarsi nella postazione di Inter TV, una delle pochissime presenti al Meazza, dopo Inter-Ludogorets. Questo il suo commento al termine del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

CAPITANO DI STASERA – Andrea Ranocchia commenta Inter-Ludogorets su Inter TV: «Qualificazione? L’obiettivo di oggi era questo, ce l’abbiamo fatta e siamo contenti. Adesso ci possiamo concentrare sulla partita di domenica. Chi evitare agli ottavi? Tanto non decidiamo noi, quindi quello che capita capita. Ci faremo trovare pronti, sicuramente. La Juventus? È una partita importantissima, che comunque vale tre punti. Non dobbiamo dimenticarcelo, ma è una partita che tutto il popolo nerazzurro ci tiene tanto. Bisognerà farci trovare pronti domenica. Inciderà a porte chiuse? Non credo, perché Juventus-Inter ha sempre una preparazione particolare. Non credo che inciderà molto».