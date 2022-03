Ranocchia: «Le altre hanno vinto tutte, un obiettivo. Il Torino sporca»

Ranocchia è una delle scelte a sorpresa di Inzaghi per Torino-Inter di stasera (vedi formazioni). Per il difensore anche dichiarazioni a Inter TV: eccole.

MATCH DECISIVO – Andrea Ranocchia presenta Torino-Inter: «È importante, dobbiamo assolutamente vincere la partita perché le altre stanno andando forte e hanno vinto tutte. Il nostro obiettivo è tornare con i tre punti. Come sarà il Torino? Una partita di aggressività, mettono tanta pressione sui portatori di palla. Sarà una partita un po’ sporca, perché loro tendono a sporcare la partita, ma ci dovremo far trovare pronti. Dovremo limitare al massimo la loro pressione, fare giocate in velocità e metterla sul loro stesso piano di agonismo».