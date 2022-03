Atalanta e Roma frenano contro Genoa e Udinese: zona CL più lontana

Si sono appena concluse le due gare Atalanta-Genoa e Udinese-Roma. Frenano nerazzurri e giallorossi, rispettivamente con due pareggi per 0-0 e 1-1. Si allontana il quarto posto per entrambe dopo la vittoria della Juventus di ieri.

UDINESE-ROMA – Crollo evitato soltanto al 95′ per José Mourinho e i suoi: la rete di Molina dopo 15 minuti, infatti, sembrava sul punto di regalare i tre punti alla formazione friulana. Nel finale, però, Zeegeelar tocca di mano in area e il direttore di gara fischia rigore. Sul dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini che trasforma, permettendo così ai giallorossi di chiudere sull’1-1 e portare a casa un punto, con il quarto posto che dista però otto punti.

ATALANTA-GENOA – Altro pareggio senza subire gol per la squadra di Blessin, che si conferma una squadra difficilissima da affrontare e a cui segnare. Poche emozioni al Gewiss Stadium, complice anche la fatica europea che ha visto i bergamaschi vincere per 3-2 contro il Bayern Leverkusen in Europa League. Con questo punto frutto dello 0-0 del campo, la squadra di Gasperini sale a 48 punti, a otto distanze dalla Juventus quarta (con una gara, però, ancora da disputare).