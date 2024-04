Ranieri: «Inter macchina meravigliosa, lottiamo nelle situazioni negative»

Claudio Ranieri ha tenuto la conferenza stampa post Inter-Cagliari, match finito 2-2 al Meazza. Il tecnico dei sardi fa i complimenti alla sua squadra.

CONFERENZA RANIERI − Dopo Inter-Cagliari, la conferenza di Claudio Ranieri dalla sala stampa di San Siro.

Ci spiega le scelte di Mina e la sostituzione di Jankto.

Contro una macchina come l’Inter dovevo mettere una squadra che aveva voglia di lottare. Avevo Mina che si allena col contagocce e Dossena diffidato. Ho optato per Mina, entrambi non potevo metterli perché rischiavo di non averli con la Juventus. Poi ho deciso di togliere Jankto per mettere Prati e dividere il campo in 3 invece che in 2.

In cosa è cambiato il Cagliari negli ultimi mesi?

Lottando nelle situazioni che prima erano negative ora le riesci a girare in positivo. Penso alla Juventus, perché non dobbiamo pensare che la nave si in porto. Mi ero dimesso perché ero fiducioso. Avevano bisogno di un elettroshock e quindi me ne vado. Mi davano l’impressione che tanto c’è il mister e quindi non lottiamo.

Che ne pensa della prestazione di questa sera?

Contento dei ragazzi contro una squadra che sta vincendo il campionato. Dopo la vittoria con l’Atalanta non ero preoccupato che la squadra andasse via di testa, ma ora testa alla Juventus. Oggi altro punticino.

Le scelte sull’uno contro uno con l’Inter.

Uomo su uomo no. Non c’è mai un uomo fisso nell’Inter. L’Inter gioca in maniera meravigliosa, ognuno sta nel posto che la squadra vuole che sia. Li abbiamo portati a destra e a sinistra chiudendoli su un lato. Scegliendo Mina sapevo che avessero giocato con gente veloce. Volevo Hadziadiakos dietro Di Pardo per coprire Dimarco. Nei primi 20′ non eravamo bilanciati a metà campo.

Titolari sincronizzati sempre.

Sono contentissimo perché in allenamento mischio sempre le carte. Poi giochiamo a quattro o a cinque loro sanno come ci si deve comportare.

Viola decisivo.

Lui si trova bene con i suoi compagni di squadra, l’altro giorno ha fatto i complimenti a tutti dicendo che mai aveva trovato un gruppo così unito. Giocatore di esperienza, maturo, non fa mai facce strane quando resta in panchina. Questa la forza del gruppo.