Analisi tattica Inter-Cagliari (2-2): attacco generoso, difesa in vacanza

Analisi tattica di Inter-Cagliari, terminata 2-2 dopo una doppia rimonta rossoblù. Alla squadra nerazzurra non basta il lavoro degli attaccanti, visto che i difensori “rovinano” tutto. Peccato. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Nessuno dubbio per Simone Inzaghi, che schiera l’Inter migliore al netto delle pesanti assenze per squalifica (Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, ndr). L’Inter fa possesso palla sfruttando la qualità dei suoi palleggiatori per provare a creare qualche linea di passaggio in più tra le maglie bianche del Cagliari, che difende sempre almeno in cinque per evitare di farsi trovare in inferiorità nunerica. La spinta di Federico Dimarco a sinistra “sbilancia” la costruzione sulla sua fascia ma la vivacità di Alexis Sanchez permette di riequilibrarla, spaziando da un lato all’altro. È da destra che nasce l’azione del vantaggio firmato Marcus Thuram, servito proprio da Sanchez. Il fuorigioco “annulla” il bellissimo raddoppio di Nicolò Barella, che taglia in area come un attaccante aggiunto. Inter talmente dominante da costringere Claudio Ranieri a mettere subito mano alla sua formazione, sostituendo Jakub Jankto con Matteo Prati dopo nemmeno mezz’ora. Evidentemente per mancanza di filtro a centrocampo e scarsa attenzione. Non cambia di molto la situazione. Tanto sacrificio da parte di Sanchez e compagni ma senza strafare: l’1-0 di Inter-Cagliari nel primo tempo è giusto. Non serve troppo spettacolo ma minima concretezza.

Analisi tattica Inter-Cagliari: le mosse di Inzaghi

LETTURA – La ripresa si apre senza modifiche ma con l’impressione che l’Inter voglia addormentare la partita, così da evitare di sprecare inutilmente energie. Inzaghi dopo un’oretta opta per il primo cambio già deciso a tavolino, ovvero l’avvicendamento tra Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan (diffidato ma non ammonito, ndr). Nemmeno il tempo di risistemarsi dopo la modifica che Alessandro Bastoni e il resto della difesa si rendono protagonisti di una dormita collettiva che permette a Eldor Shomurodov di pareggiare. Il solito rigore perfetto di Hakan Calhanoglu riporta l’Inter in vantaggio ma la girandola dei (tre) cambi altera gli equilibri, già persi dopo l’uscita di Mkhitaryan. L’Inter appare scarica, spenta più che stanca, come a voler gestire il vantaggio minimo senza curare troppo la tattica. Una sorta di “modalità vacanza”, sicuramente data dall’aria di Scudetto che si respira ad Appiano Gentile da qualche settimana. Aumentano le occasioni per gli avversari, che ringraziano per gli spazi attaccabili in contropiede e in profondità. Il pareggio di Nicolas Viola, viziato clamorosamente da un assist di braccio, evidenzia la serata no di Francesco Acerbi e compagni. Inzaghi nel finale si gioca la carta Tajon Buchanan per ridare un assetto offensivo alla sua squadra ma non basta: Inter-Cagliari non va oltre il 2-2. Ciò significa arrivare al Derby di Milano con un solo risultato per festeggiare subito lo Scudetto…

