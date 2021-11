Pioli: «Per il Milan bicchiere mezzo pieno! Ingenui in occasione del rigore»

Pioli dopo Milan-Inter terminata 1-1, su DAZN ha commentato la partita dicendosi soddisfatto per la prestazione e soprattutto per il risultato.

IL COMMENTO – Pioli dopo Milan-Inter 1-1, su DAZN ha parlato così: «Bicchiere mezzo pieno, quando prepari le partite lo fai per vincere. Prestazione molto generosa da parte nostra contro una squadra molto forte, ma abbiamo dimostrato di essere forti anche noi. Abbiamo sofferto un po’ i primi minuti del primo tempo. Guardate che differenza di età media c’è tra noi e loro, noi abbiamo approfittato di tutte le nostre tappe e oggi ci giochiamo le partite con più qualità. La reazione da parte nostra c’è stata, siamo andati sotto nel primo rigore quando stavamo provando a gestire noi su nostra ingenuità. Abbiamo mantenuto le nostre idee di stare campo, nel primo tempo potevamo cercare più Ibrahimovic. Recupero fondamentale di Ante Rebic soprattutto perché abbiamo tirato un po’ troppo il collo a Leao nell’ultimo periodo. Siamo stati coraggiosi anche in difesa dove abbiamo accettato i due contro due contro giocatori forti come Lautaro Martinez, Dzeko, Sanchez e Correa».

CAMBI DECISIVI – Pioli commenta in particolare la varietà di giocatori a disposizione: «Sono contento, siamo ambiziosi. Il club mi ha messo a disposizione un potenziale importante. Oggi mancavano anche altri giocatori fondamentali, le partite si vincono anche con i cambi. Ho la fortuna di allenare tanti giocatori bravi, dobbiamo mantenere questo rendimento».