Bergomi: «Inter si è fatta preferire nei 90′. Male Lautaro Martinez»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato il pareggio 1-1 tra Milan-Inter a San Siro. Lo Zio ha dato un giudizio negativo alla prestazione di Lautaro Martinez

DERBY − Così Bergomi nel post Milan-Inter: «Ho preferito l’Inter sotto l’aspetto del gioco, non è stato facile per il Milan riuscire a prendere alta la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter si è fatta preferire nei 90 minuti. Lautaro Martinez gli ho dato un cinque in pagella, apparso un po’ nervoso, momento non facile per lui. Non riesce a trovare la porta».