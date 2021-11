Statistiche Milan-Inter: equilibrio totale nel possesso, più tiri dei rossoneri

Statistiche Milan-Inter: i nerazzurri di Inzaghi pareggiano il derby con il risultato di 1-1 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE MILAN-INTER – L’Inter, dopo essere passata in vantaggio, viene ripresa dal Milan e deve accontentarsi del pareggio. Il possesso palla è in perfetto equilibrio, 50%. I rossoneri concludono di più, 16 tiri a 13. Le conclusioni verso lo specchio della porta sono 4 per i padroni di casa e 3 per gli ospiti, ma tra queste c’è il rigore sbagliato da Lautaro Martinez.

ALTRI DATI – I nerazzurri battono il doppio dei calci d’angolo degli avversari, 8 a 4. Più fallosi gli uomini di Stefano Pioli con 16 falli commessi a 11. 1 fuorigioco per la squadra di Simone Inzaghi, 0 per i giocatori milanisti.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 25 punti in classifica dopo 12 turni di Serie A, con 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.