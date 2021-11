Milan-Inter 1-1, il tabellino della partita della 12ª giornata di Serie A

Milan-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A 2021-2022.

LA SOLITA SFORTUNA – L’Inter domina settantacinque minuti di derby ma incredibilmente lo pareggia per 1-1 e rischia pure di perderlo alla fine. Al Milan continua a non andarne storta mezza e, dopo il rigore dell’ex Hakan Calhanoglu, pareggia con l’ennesimo insensato autogol della sua stagione, di Stefan de Vrij in maniera assurda. Poi un secondo rigore che stavolta Ciprian Tatarusanu para a Lautaro Martinez, ben tre salvataggi sulla linea a portiere battuto (due nella stessa azione) e un palo nel finale di Alexis Saelemaekers. Tutto invariato in testa alla classifica: nerazzurri a -7 dai rossoneri e dal Napoli, prossimo avversario dopo la sosta e fermato dal Verona. Questo il tabellino di Milan-Inter.

MILAN-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (46′ Kalulu); Kessié, Tonali (71′ Bennacer); Brahim Diaz (59′ Saelemaekers), Krunic (84′ Bakayoko), Rafael Leao (59′ Rebic); Ibrahimovic.

In panchina: Mirante, Giroud, Conti, Florenzi, Maldini, Gabbia, Pellegri.

Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (84′ Dimarco); Darmian (76′ Dumfries), Barella (68′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (76′ Correa), Lautaro Martinez (84′ Sanchez).

In panchina: I. Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Passeri – Costanzo; Pezzuto; VAR Irrati; A. VAR Vivenzi)

Gol: 11′ rig. Calhanoglu (I), 17′ aut. de Vrij

Ammonito: Ballo-Touré (M)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST