Nicola: «Giusti meriti all’Inter: sconfitta netta. Però non butto tutto!»

Nicola dopo Inter-Salernitana terminata sul punteggio di 5-0, ha dato i giusti meriti all’Inter però tiene a ribadire la sua soddisfazione per l’atteggiamento del primo tempo. Di seguito le sue parole su DAZN.

SCONFITTA NETTA – Nicola dopo Inter-Salernitana 5-0, su DAZN ha parlato così: «L’Inter è una squadra forte e non a caso è prima in classifica. A me non interessano pareggi o sconfitte, io devo creare una mentalità per vincere più partite possibili I ragazzi anche oggi hanno cercato di fare quello che abbiamo mostrato, la qualità individuale dei giocatori li ha portati a sbagliare poco. Dobbiamo avere quell’energia nervosa che abbiamo anche in casa, io non mi spavento perché so da dove vengo e dove voglio arrivare. Secondo me fino al primo gol abbiamo fatto molto bene per le cose che avevamo preparato, anche se io pretendo più convinzione. Il secondo gol ci ha dato un po’ fastidio a livello mentale, anche se nel secondo tempo siamo partiti bene secondo me. Con il terzo e il quarto gol abbiamo perso compattezza e lucidità. Però non sono scontento, la sconfitta è netta e non c’è nulla da dire, però prendo anche cose positive da questa sconfitta. Dispiace per i tifosi, oggi in seimila allo stadio. Sono convinto in un cambio di entusiasmo. Per noi in questo momento non cambia perdere 2 o 5 a 0, a noi interessa acquistare mentalità. Bisogna dare merito però a una squadra che oggi ha sbagliato anche poco».