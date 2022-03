Farris a Inter-News: «Perisic, scelta condivisa! Movimento centrocampisti»

C’era Farris in conferenza e non Inzaghi, rimasto senza voce. L’allenatore in seconda ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo Inter-Salernitana 5-0.

CONFERENZA FARRIS – Questa la conferenza stampa di Massimiliano Farris nel post partita di Inter-Salernitana.

Rimessi in gioco Dzeko e Lautaro Martinez?

Credo che non li avessimo mai persi. È chiaro che c’è stato un momento di flessione, più mentale che fisica perché nessun dato ci diceva che era fisica. Abbiamo fatto lo stesso numero di conclusioni del Genoa, probabilmente anche meno del Sassuolo. Sicuramente la squadra ha interpretato meno bene il derby e poteva essere un segnale di nervosismo, ma pensare di recuperare Dzeko e Lautaro Martinez è una follia. Sono due campioni, stiamo parlando di ventiquattro gol. Semplicemente un momento così capita, dobbiamo trovare numeri e prestazioni.

Domanda di Inter-News.it a Farris: come sta Perisic? Il centrocampo ha accompagnato di più l’azione, è cambiato qualcosa?

Perisic ha un leggero affaticamento, quasi più precauzionale. Ha parlato con noi e lo staff, la scelta è stata condivisa. Questa squadra ha giocatori importanti, oggi abbiamo buttato dentro Gosens e Correa. Il futuro ci può sorridere e dipende solo da noi, oltretutto siamo la prima squadra padrona del nostro destino: se vinciamo tutte siamo aritmeticamente campioni. Non sarà facile. Hai detto del movimento dei centrocampisti ma direi anche di squadra: siamo stati molto bravi.