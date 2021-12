Modric: «Contento per la prestazione! L’età per me non è un problema»

Modric dopo Real Madrid-Inter attraverso i canali UEFA ha parlato della partita dicendosi soddisfatto per il passaggio del gironi di Champions League.

TURNO SUCCESSIVO – Modric è soddisfatto della prestazione casalinga vista contro l’Inter e del passaggio al turno successivo: «Sono molto contento della prestazione e del risultato perché volevamo finire in testa al girone ed evitare le squadre più forti, anche se una volta che ti sei qualificato devi vincere ogni partita se vuoi vincere il trofeo. Mi sento davvero bene, non dovrei guardare alla mia età e concentrarmi solo sulle mie prestazioni e su quello che faccio in campo. L’età sta diventando un problema meno importante con il passare degli anni perché i giocatori possono allungare le loro carriere. Mi sento come se non avessi ancora raggiunto i 30 anni. È stato bello giocare davanti ai nostri tifosi, che ci hanno aiutato e ci hanno seguiti dal primo fischio. L’atmosfera era fantastica. Dobbiamo ringraziarli per questo. Siamo stati molto bravi a recuperare il possesso quando hanno risposto e quando abbiamo avuto la palla, abbiamo goduto del possesso e creato occasioni, ed è così che abbiamo segnato il fantastico gol di Kroos nel primo tempo».

Fonte: UEFA.com