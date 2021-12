Real Madrid-Inter, Lautaro Martinez non si vede. Perisic ci prova: le pagelle – CdS

Real Madrid-Inter, i nerazzurri non riescono nell’impresa di battere gli spagnoli ma passano comunque agli ottavi di finale con un turno successivo. Di seguito le pagelle della partita secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Real Madrid-Inter 0-2, risultato che non rispecchia la buona prestazione dei nerazzurri, soprattutto nel primo tempo quando la squadra di Simone Inzaghi riesce addirittura a dettar legge in campo al Bernabeu, sprecando ben tredici tiri. Bene Handanovic, che evita la goleada del Real Madrid nel secondo tempo e con un uomo in meno, ma non può nulla con Kroos e Asensio: voto 6,5. Lautaro Martinez gioca sotto ritmo, sono nove le partite senza gol in Europa: voto 5. Barella è inevitabilmente il peggiore in campo tra i nerazzurri, lascia libero Kroos in occasione del primo gol spagnolo e spreca una grande occasione davanti Courtois. Completa l’opera con l’espulsione: voto 4. Brozovic e Perisic ci provano: il centrocampista governa il centrocampo con sicurezza e autorità. L’esterno, invece, attacca l’area avversaria più volte, ma manca di precisione nelle conclusioni: voto 6,5 per entrambi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno