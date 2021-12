Real Madrid-Inter, Barella da rosso. Le immagini aiutano Brych: la moviola – CdS

Real Madrid-Inter, la situazione più spinosa per l’arbitro Brych si presenta a mezzora dalla fine, con la reazione di Barella nei confronti di di Militao e l’espulsione del centrocampista italiano. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Le immagini sono fin troppo chiare anche per Fritz che è al Var: uno strattone di Militao manda Barella contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo. Il centrocampista reagisce con un pugno al polpaccio dell’avversario, ne nasce un mezzo parapiglia tra i giocatori. Militao invece se la cava con l’ammonizione, per il ruvido faccia a faccia con Barella. Lo stesso centrocampista chiede timidamente un rigore dopo otto minuti di partita, ma in realtà perde semplicemente l’equilibrio. All’inizio del secondo tempo rischia l’ammonizione D’Ambrosio: la sua entrata dritta su Casemiro è punibile ma viene perdonato, perciò tre minuti più tardi la “somma” dei falli induce Brych a estrarre il giallo quando l’esterno interista allunga la gamba e colpisce Vinicius.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancora