Mkhitaryan: «Voglio essere il vero me per aiutare Inter! Fare gara perfetta»

Mkhitaryan motivato in vista di Inter-Viktoria Plzen di domani a San Siro. L’armeno è ritornato anche sul gol di Firenze, è a caccia di fiducia e continuità

MIGLIORARE − Un Henrikh Mkhitaryan motivato quello che è apparso ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen: «La partita di domani sarà la più importante del girone. Siamo ad un passo dalla qualificazione, dobbiamo prepararci al meglio perché non sarà facile, il Viktoria Plzen è una squadra che lotta fino alla fine. Speriamo non succeda quello accaduto a Firenze, dobbiamo migliorare, studiare sulle cose che non dobbiamo fare. Spero che domani facciamo una partita perfetta. Il gol mi può dare fiducia e mi può far diventare il giocatore che voglio essere: più forte. Voglio essere il vero Mkhitaryan per aiutare questa squadra».