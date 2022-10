Inzaghi: «Lukaku dipende dall’allenamento di oggi! Inter, serve gara tosta»

Simone Inzaghi ha aggiornato sulla possibile convocazione di Lukaku per Inter-Viktoria Plzen di Champions League. Poi sprona la sua squadra ad essere concentrata e attenta

PARTITA TOSTA − Inzaghi non vuole cali di concentrazione per Inter-Viktoria Plzen e aggiorna sulle condizioni degli infortunati: «In questo momento abbiamo fatto 4 partite in un girone molto difficile, domani abbiamo questa grande occasione per raggiungere il primo obiettivo stagionale. Non è facile perché già li abbiamo incontrati creandoci qualche insidia. Squadra fisica che sta dominando il proprio campionato, bravi a fare gara tosta e da Inter. Lukaku? Ha lavorato tantissimo negli ultimi giorni, se tutto va bene nell’allenamento di oggi sia lui che Gagliardini ritorneranno a figurare tra i convocati». Le sue parole a Sport Mediaset.