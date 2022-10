Fiorentina-Inter, dirigenza nerazzurra offesa? La procura apre un fascicolo!

Non finisce qui Fiorentina-Inter. La Procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo su quanto successo in tribuna d’onore con l’accusa dei dirigenti nerazzurri nei confronti di quelli viola

INDAGINE − Fiorentina-Inter che passa dal campo al tavolo giudiziario. Oltre all’increscioso episodio di violenza nei confronti di un giovane tifoso interista (vedi articolo), un ulteriore scena negativa sembra essersi materializzata in tribuna d’onore. L’accusa dei nerazzurri è pesante: i dirigenti viola, Rocco Commisso e Joe Barone in primis, avrebbero insultato uomini della società e tesserati al termine della gara del Franchi. Come riporta Sport Mediaset, la Procura della Federcalcio ha deciso di aprire un fascicolo sui fatti. Subito dopo la fine della partita, il club viola aveva pubblicato una nota in cui scagionava totalmente i propri dirigenti, invitando l’Inter a scusarsi. Invito non corrisposto dal club meneghino.