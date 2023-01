Marotta: «Skriniar? Nel calcio non più bandiere! Lukaku inattaccabile»

Marotta ha parlato prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta di Coppa Italia. Le sue parole in merito a Skriniar e a Lukaku, oggi titolare

PREGARA − Beppe Marotta prima della gara fra Inter e Atalanta: «Importante, così come partecipare ed essere protagonisti. Questa sera dobbiamo onorare la Coppa Italia, trofeo molto importante. Lukaku? Il miglior allenamento è la partita, non è al 100% ma dal punto di vista dell’impegno e della professionalità è inattaccabile. Abbiamo valutato queste cose e portano a sensazioni positive, a giugno vedremo. Skriniar? Normale che il mondo del calcio subisca questi cambiamenti. Difficile pensare alle bandiere, esistono dinamiche tali dove i giocatori cambiano frequentemente maglia. Non c’è più un calcio di sentimenti. Skriniar ha fatto una scelta, dobbiamo rispettarla ma lui è un professionista serio e sappiamo che si è impegnerà fino all’ultima partita».