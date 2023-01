FOTO – Curva Nord si espone: «Calciatori e società, l’Inter si ama e si rispetta!»

È stata una giornata particolare per l’Inter e i suoi tifosi, con la vicenda Milan Skriniar che per Inter-Atalanta non è stato neanche convocato considerate le situazioni legate al mercato. La Curva Nord prima della partita si è esposta a San Siro con uno striscione dedicato ai calciatori e alla società: «Calciatori e società, l’Inter si ama e si rispetta!». Di seguito la foto scattata allo stadio dai nostri inviati.

