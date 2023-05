Marotta: «Inzaghi bravo a rimettere in carreggiata l’Inter! Sui rinnovi…»

Marotta fa il punto della situazione sull’Inter, parlando anche di eventuali rinnovi, prima della sfida di campionato contro l’Atalanta. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nerazzurro su Sky Sport 24.

CONSAPEVOLE – Beppe Marotta parla così prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta: «Non ci sono stagioni in cui non ci sono difficoltà da affrontare. Quest’anno le difficoltà maggiori le abbiamo avute in campionato ma è stato bravo Inzaghi di rimettere tutto in carreggiata. Adesso abbiamo questo epilogo che contiene ancora un pizzico di sofferenza. Però sono consapevole e certo che ce la faremo. Al di là del dispendio agonistico c’è anche quello psicologico e stress ed essere tranquilli e rilassati e pianificare l’impegno del 10 giugno sarebbe la cosa migliore. Ma queste sono le dinamiche di questo mondo così affascinante e pieno di insidie. Qualche annuncio? Aspettiamo che si concluda tutta la stagione, ormai mancano dieci giorni. Con calma verificheremo e affronteremo anche se tutti questi ragazzi meriterebbero col cuore e dal cuore una riconferma. Poi, però, subentra una razionalità che ci dirà cosa potremmo fare. Sono tutti ragazzi meritevoli di rinnovo per cui affronteremo con i miei collaboratori, area tecnica e presidenza tutte le situazioni con un grandissimo rispetto per tutti loro».