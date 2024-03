Marotta: «Fabian da Inter? Orgogliosi di lui ma calma! Il tempo dirà»

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Bologna-Inter. Sul match del Dall’Ara ma anche sul giovane Giovanni Fabbian si pronuncia Giuseppe Marotta, intercettato da Dazn.

ALTO LIVELLO – Prima dell’inizio di Bologna-Inter Giuseppe Marottta dichiara: «Faccio tantissimi auguri a tutto il mondo interista per i 116 anni di questo glorioso club. Questa è una partita complementare con la prossima. Da una parte oggi dobbiamo cercare di consolidare la nostra posizione. Dall’altro, mercoledì di superare il turno. Questo con un comune denominatore, cioè fare prestazioni di alto livello. Fabbian da Inter? Innanzitutto è con una ricompra dell’Inter. Quindi siamo orgogliosi che possa fare le ossa in provincia. Poi starà a lui dimostrarlo ma sicuramente ad oggi ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Siamo molto contenti e orgogliosi di lui ma con calma. La ricompra non dobbiamo esercitarla al termine di questa stagione abbiamo ancora un anno davanti e vedremo quale sarà la cosa migliore per noi e per lui. Questo l’ultimo scoglio? No ci sono ancora tante partite e potenziali punti a disposizione delle nostre avversarie dirette. noi dobbiamo continuar e a fare prestazioni da Inter, se c’è questo ci sono anche punti e risultati».