Marotta: “Eriksen? Non c’è trattativa tra noi e Tottenham. Il mercato…”

Condividi questo articolo

Giuseppe Marotta nel prepartita di Inter-Atalanta ai microfoni di “DAZN” ha parlato del mercato dell’Inter, con riferimenti ad Arturo Vidal e Christian Eriksen, accostati ai nerazzurri.

SITUAZIONE ERIKSEN – Giuseppe Marotta ha parlato così prima di Inter-Atalanta su Dazn: «Eriksen? In questo momento circolano tanti nomi e tante situazioni accostate a noi che sicuramente non sono veritiere. Ad oggi non c’è nulla di ufficioso o tantomeno di ufficiale. È un mercato povero, fatto non di scelte ma di opportunità. E di conseguenza bisogna valutare il gruppo che abbiamo a disposizione per cercare di migliorarlo. Eriksen sicuramente è un giocatore di prospettiva o interessante. Ma noi, in questo momento non abbiamo iniziato nessuna trattativa né con il Tottenham né con il giocatore».

YOUNG E GIROUD – «Sono due dei tanti nomi che circolano, a brevissimo non arriveremo a fare nulla. Bisogna valutare ogni singola situazione. Ci sono difficoltà oggettive. Il gruppo di oggi è primo in classifica e deve essere rispettato. Non abbiamo ansia di fare operazioni a breve».