Carbone: “Inter, Napoli dà continuità ma oggi tosta. Atalanta, una chiave”

Carbone è allo stadio per Inter-Atalanta e ha parlato a Inter TV a pochi minuti dal via. Queste le sue parole sulla sfida che avrà inizio alle ore 20.45, con la squadra di Conte che arriva lanciata dal successo di Napoli e i bergamaschi da due 5-0 consecutivi.

IN CERCA DI CONFERME – Benito Carbone presenta Inter-Atalanta: «La vittoria di Napoli dà sicuramente morale, anche sicurezza alla squadra. Dà continuità a tutto, anche ai risultati, però questa partita qui è tosta. Si incontra una squadra che sta facendo bene da anni, sta confermando tutto quanto di buono fatto fino ad adesso. È una partita sicuramente difficile per noi, ma se la superiamo dà un segnale fortissimo. Josip Ilicic e Alejandro Gomez? Sono loro che secondo me possono cambiare la partita. Soprattutto il Papu, che fa il mediano basso e l’esterno: fa di tutto. È un giocatore formidabile, riesce a trovare la posizione per mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Può essere una chiave, l’Atalanta non si preoccupa di lasciare l’uno contro uno. L’ha dimostrato anche a Manchester, ormai ha dato questo tipo di mentalità alla squadra e credo che anche questa sera farà questa partita. L’Inter, quando trova spazi, secondo me è devastante».