Kramer: “Giocato bene contro un top club. Il gol? Poteva convalidarlo”

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Cristoph Kramer, centrocampista del Borussia Mönchengladbach sconfitto oggi dall’Inter nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ha parlato ai microfoni di DAZN Germania

GIOCATO BENE – Kramer, nonostante la sconfitta, promuove la prestazione della sua squadra: «Abbiamo giocato bene contro un top club, nel nostro momento migliore nel ritorno in campo sono riusciti a fare due gol e come detto loro sono una squadra di vertice, quindi non è stato facile. Siamo riusciti a pareggiare, poi ci hanno annullato il gol e purtroppo il calcio è così. Il gol annullato? Credo che il portiere l’abbia vista partire, la vede, ma è difficile da dire se fosse o no fuorigioco. È un centimetro, è un vero peccato, non è una decisione chiara e penso che avrebbe anche potuto convalidare il gol».