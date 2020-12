Handanovic: “Sofferenza? Senza dolore non c’è amore! Gol annullato…”

Handanovic ha giocato in Borussia Monchengladbach-Inter 2-3 di Champions League. Ecco le dichiarazioni del portiere nerazzurro all’UEFA dopo la vittoria fondamentale del Borussia Park.

FINALMENTE LA VITTORIA – Samir Handanovic parla nel post partita di Borussia Monchengladbach-Inter con l’UEFA: «Le condizioni meteo? Penso che per tutte e due le squadre sia stato lo stesso, è sempre così. È stata una partita che abbiamo sofferto, però senza dolore non c’è amore. È normale, quando si gioca a questi livelli si soffre. L’importante è che siamo stati sempre squadra tutta la partita e abbiamo vinto. Io penso che abbiamo creato tanto e potevamo chiuderla prima. Penso che ci siamo complicati la vita da soli. Il gol annullato? Penso sia destino. Io il tiro non l’ho visto, lui si è spostato e l’arbitro ha preso la decisione giusta. L’ultima partita? Non ancora. Noi dobbiamo pensare a sabato contro il Bologna e poi vediamo cosa succede contro lo Shakhtar Donetsk. Facciamo passo dopo passo, l’importante adesso è riposarci bene e poi pensare a sabato».