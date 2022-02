Klopp: «Perisic ci ha messo in crisi più volte. Ritorno? Resto preoccupato»

Conferenza per Klopp nel post partita di Inter-Liverpool. Ecco come il manager tedesco si è espresso in sala stampa dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

CONFERENZA KLOPP – Questa la conferenza stampa di Jurgen Klopp nel post partita di Inter-Liverpool.

Con cosa tornate a casa dopo questa vittoria?

Sono molto soddisfatto per quello che ho visto durante la partita. Volevamo vincere la partita, ci siamo riusciti e questo è importante. Abbiamo cambiato tre giocatori presto durante la ripresa e alla fine siamo riusciti a fare quello che volevamo. Il secondo tempo è stato ottimo.

Un giudizio su Diogo Jota? È uscito per infortunio.

Vediamo domani, ma speriamo non sia niente di grave.

Zero tiri in porta subiti: è questa una delle soddisfazioni maggiori?

Questo avviene quando c’è un buon reparto difensivo. Abbiamo difeso molto bene, dovevamo farlo: sappiamo che è difficile vincere partite del genere senza la difesa. Con dei difensori come quelli che abbiamo sapevamo di dover fare del nostro meglio. Perisic ci ha messo in crisi più volte sulla fascia, ma siamo riusciti a contenerlo: a livello difensivo siamo andati molto bene, ma sarebbe sciocco non difendere bene per una squadra come questa. Investiamo molto sui difensori.

Eravate preparati così per questa partita?

Sì. Noi prendiamo ogni partita, la analizziamo e naturalmente abbiamo già detto che la difesa va allenata al massimo. Abbiamo allenato i vari reparti in diverse sessioni molto intense, per far sì che i ragazzi fossero sicuri di se stessi. Lo staff ha fatto un ottimo lavoro.

Cosa ne pensa Klopp dell’impiego dei giovani stasera?

Sappiamo che è molto importante per i giovani giocare partite come queste. A centrocampo bisogna essere molto flessibili, poi sapersi muovere in avanti. Questi giocatori hanno avuto ottimi momenti, stanno tutti lavorando al meglio e hanno avuto buone occasioni. Ci sono persone di diciotto anni che stanno giocando con alcuni dei giocatori più talentuosi d’Europa e penso che sia molto importante. La loro partita vale per tutta la squadra.

In vista del ritorno quanto è fondamentale aver trovato i due gol alla fine?

In realtà è ancora pericolosa la partita di ritorno, quando hai avversari davanti come l’Inter. Siamo comunque preoccupati: sappiamo che la partita di ritorno sarà insidiosa. Adesso non so dire se hanno giocato in modo simile a noi, ma bene sì. Soprattutto nei primi quarantacinque minuti.

Klopp è stato sorpreso da qualcosa di quest’Inter?

Lei è stato sorpreso? Alla fine vedo che il sistema di gioco che avevano era evidente. Sono una squadra molto fisica, con molta esperienza in campo. La maggior parte delle occasioni è perché perdiamo palla in area. Una partita complessa, abbiamo dovuto giocarcela ma non sono sorpreso: me lo aspettavo. Mi aspettavo palloni in diagonale da parte di Perisic, del pressing alto. È stato difficile, però alla fine non abbiamo concesso tante occasioni nonostante loro abbiano giocato al massimo delle loro potenzialità.