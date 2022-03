Klopp: «Mi piace molto vedere l’Inter, non affrontarla! Sfida con margine»

Klopp celebra l’Inter e non è dell’idea che il suo Liverpool abbia chiuso la pratica qualificazione con lo 0-2 dell’andata. Il manager dei Reds, al programma ufficiale della partita, presenta il match di stasera ad Anfield.

SFIDA TOP – Dopo averlo detto ieri in conferenza stampa (vedi articolo) Jurgen Klopp ribadisce il valore di Liverpool-Inter: «Quello che rende questa sfida ancora migliore è che ci affrontiamo in un momento dove siamo in piena forza entrambe. Questo non deve suonare arrogante per quanto ci riguarda: credo solo che l’attuale classifica e le prestazioni delle recenti stagioni lo rendano vero. L’Inter è una squadra di livello, come noi: sono davvero pretendenti per il titolo. Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro per questo club, è di nuovo ai vertici della Serie A e appare molto forte. Abbiamo visto la loro partita in albergo, prima di giocare noi col West Ham. Non vedo molti punti deboli, se devo essere onesto: hanno giocatori di qualità, un’organizzazione superba. Così come un’idea di gioco, per la quale c’è tanto da dire. Mi piace molto vedere giocare l’Inter, non tanto doverla affrontare».

NON CHIUSA – Per Klopp bisogna ancora sudare per andare ai quarti: «L’andata a Milano è stata molto dura. Non vado molto lontano dalla realtà se dico che sia stata una delle più difficili per noi in tutte le competizioni in stagione. Sono stati aggressivi, nel senso positivo del termine, e propositivi. Abbiamo giocato e difeso molto bene, motivo per cui arriviamo al ritorno in vantaggio. Questo però non significa nulla, se non dovessimo avere la giusta attitudine. Abbiamo novanta minuti davanti: sarà una vera e propria battaglia. Ci servirà avere lo stadio pieno stasera, per poter andare avanti nel torneo. Tutti: giocatori, staff e tifosi. Se qualcuno non è convinto stia a casa. Sfidiamo una squadra tosta, con giocatori che sanno come si vince e un allenatore eccezionale nel costruire un suo piano di gioco: chi ha visto l’andata lo sa. La doppia sfida è aperta e c’è margine».

IL SUPPORTO – Klopp chiama a raccolta il pubblico: «Questa sfida crea un feeling speciale, anche solo vedendo i nomi dei due club accoppiati. Uno dei fattori principali sarà l’atmosfera: se pensi a Liverpool-Inter pensi ad Anfield pieno e caldo. Dovrà essere elettrico. I nostri tifosi non necessitano di altre parole per una partita di questo fascino, stasera sono sicuro che sarà un calderone d’energia. È quello di cui necessitiamo. Se ci arriviamo sapendo che sarà una notte speciale dobbiamo fare del nostro meglio, ma sono sicuro che possiamo creare dei grandi ricordi stasera».

