Henderson: «Liverpool, no illusioni. Metterci nella posizione dell’Inter»

Henderson è il capitano del Liverpool e stasera guiderà i Reds per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Inter. Così come Klopp (vedi articolo), il centrocampista ha presentato la partita al programma ufficiale.

GRANDE FASCINO – Jordan Henderson è contento in vista di stasera: «Ci sono delle partite dove solo il nome parla da sé, questa è una di quelle. Non è necessario caricarla ancora di più: Liverpool-Inter in Champions League è tanto grande quanto appare. Tre settimane fa ci siamo già sfidati a San Siro e, pur avendo preso un vantaggio dall’andata, nessuno di chi ha giocato per il Liverpool quella sera potrà avere l’illusione che il lavoro sia già fatto. Possiamo anche essere avanti 2-0, ma è solo l’intervallo e l’Inter ritiene di essere ancora in corsa. Ha fatto una grande partita, molto aggressiva, e ha giocato a viso aperto. La vittoria che abbiamo ottenuto è stata molto soddisfacente per questo motivo, ma non deve oscurare il fatto che sia stata una grande sfida ed è quello che ci aspettiamo stasera».

AVVERSARIO OSTICO – Henderson non sottovaluta il rivale: «L’Inter sta volando in Serie A ed è qui per un motivo. La qualità della squadra si vede e non è sorprendente che non perda spesso. Se dovessi essere nel loro spogliatoio stasera direi che la sfida non è chiusa e non lo dico per una frase a effetto. Lo dico per il talento a loro disposizione e per la storia di questa competizione, che ci dice come l’andata di solito conti solo se lo standard è mantenuto sul doppio confronto. La nostra sfida è quindi facile: dobbiamo evitare di calare. Dobbiamo ricordare quanto è stata difficile la partita d’andata e aspettarcene una ancora più dura. Bisogna metterci nella posizione dell’Inter e realizzare che daranno tutto per ribaltare il risultato. La storia e la reputazione del loro club è questo che chiede».

Fonte: liverpoolfc.com