Italiano: «Messa in difficoltà l’Inter! Potevamo pareggiare»

La Fiorentina da battaglia ma si arrende per 0-1 contro l’Inter. Italiano, tecnico dei viola, è rammaricato soprattutto per l’errore dal dischetto di Nico Gonzalez: le sue parole a Rai Sport

FONDAMENTALE – Queste le parole di Italiano: «Abbiamo messo in difficoltà l’Inter che è la squadra più in forma, più in salute ed in fiducia. La Fiorentina ha fatto una grandissima gara, potevamo pareggiare col rigore, situazione che ci sta penalizzando. Per il resto ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grandissima gara. Rigore? Si può sbagliare, è una situazione particolare. Fatalità entra in campo il nostro rigorista, che non ha mai sbagliato, e fallisce. Può capitare. Dobbiamo mettere la situazione a posto, è un’opportunità troppo grande dal dischetto».