Italiano: «Ikoné? Ovunque fobia rigori! Nico Gonzalez? Un dubbio»

Italiano ha parlato prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, sfida della ventiduesima giornata di Serie A con inizio fissato alle ore 20.45. Ecco quanto dichiarato a DAZN

BEN FIGURARE – Vincenzo Italiano ha parlato così prima di Fiorentina-Inter: «Rivalsa dopo l’andata? In termini di gol subiti è stata la partita peggiore. Eravamo partiti con l’intenzione di mettere l’Inter in difficoltà e poi siamo crollati, ma da allora siamo migliorati e oggi è una gara importante per entrambe. Giochiamo in casa dopo la delusione di Supercoppa, vogliamo reagire e ben figurare davanti al nostro pubblico. Ikone? Sto vedendo anche in altri campi che c’è un po’ una fobia per i rigori, si continuano a sbagliare e quindi ci aggiungiamo anche noi a questo anche se una chance importante devi cercare di non sbagliarla. Però ha carattere, sono convinto che darà tutto oggi e che farà vedere quello che vale. Nico Gonzalez? Sta bene finalmente, avevamo il dubbio se farlo partire dall’inizio però il suo problema va gestito e tutelato bene. A partita in corso sarà utile per la squadra, da oggi abbiamo recuperato Nico totalmente e potrà darci una mano».