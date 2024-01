Assogna: «Inter, rischio Calhanoglu dipendenza! Oggi la riposta»

Hakan Calhanoglu non è a disposizione di Simone Inzaghi per Fiorentina-Inter a causa della squalifica. Eppure l’attenzione di Paolo Assogna è rivolta sul regista turco.

DIPENDENZA – Hakan Calhanoglu potrebbe influire sull’Inter anche quando non c’è? Nella sua disamina a Sky Sport 24 Paolo Assogna mette in guardia i nerazzurri prima del match contro la Fiorentina: «Bisognerà vedere quanto le assenze dell’Inter peseranno, soprattutto quella di Calhanoglu. Con tutto il rispetto per Barella, l’alternativa Frattesi è qualcosa di più di una riserva. Capiremo il peso del turco stasera e capiremo se l’Inter ha una dipendenza per questo calciatore. Calhanoglu è migliorato e Inzaghi è stato bravissimo a cucirgli questo vestito nuovo. Ha sacrificato Brozovic per lui, a sua volta inventato regista da Spalletti. L’anno scorso su cinque partite senza Calhanoglu arrivò una sola vittoria. Quest’anno quando non è partito dall’inizio due pareggi in Champions League. E in Coppa Italia c’è stata l’eliminazione col Bologna. Tre indizi abbastanza significativi. Oggi vedremo se Asllani è cresciuto e si può parlare di mancata dipendenza. Tutte le squadre dipendono dai campioni, ma è importante capire la cifra qual è. Se è eccessiva e sei troppo legato ad un solo calciatore è una deminutio».