Inzaghi: «Skriniar? Lui è tranquillo, basta vederlo. Supercoppa già passato»

Inzaghi parla nel pre-partita di Inter-Empoli. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport 24, anche su Skriniar.

TRANQUILLO – Simone Inzaghi interviene nel pre-partita di Inter-Empoli. Così l’allenatore interista ai microfoni di Sky Sport 24: «È stata un’accoglienza meravigliosa quella fatta dai nostri tifosi. Noi avevamo promesso prima di Natale che ce l’avremmo messa tutta. Sappiamo quanto ci tengono e siamo contenti di avergli dato questa grande soddisfazione. È per loro, per tuti noi, adesso però parliamo già del passato. Dobbiamo essere super concentrati per una partita che senz’altro sarà difficilissima. Cosa mi aspetto da Correa? Io aspetto da tutti delle soddisfazioni. Ho cambiato qualcosina perché veniamo da un periodo dove abbiamo giocato tantissimo. La squadra ha avuto solo quattro giorni per preparare una partita che dovrà affrontare con la giusta concentrazione perché tutt’altro che semplice. Skriniar? Sono tranquillissimo basta, vederlo giocare e allenarsi. L’unico mio pensiero è lì. Lui è tranquillo, ha la maglia dell’Inter addosso e stasera è il nostro capitano. Come ho già detto ho la società che sta cercando di risolvere, in un modo o nell’altro, ma quello che per me conta di più e il campo e le partita».