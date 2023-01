Cremonese in ripresa prima dell’Inter: a Bologna non vince causa autogol

La Cremonese fa punti prima di affrontare l’Inter sabato alle 18. La squadra di Ballardini pareggia 1-1 a Bologna e si vede negare la vittoria da uno sfortunato autogol. Ora i nerazzurri con l’Empoli (vedi live).



PUNTO CHE MUOVE – La Cremonese resta l’unica squadra di Serie A ancora senza vittorie, ma dà segnali di rilancio proprio prima di affrontare l’Inter. Contro il Bologna finisce 1-1, in una partita che si accende nella ripresa. Appena cominciato il secondo tempo rigore per i grigiorossi, per un ingenuo tocco di mano di Nicolas Dominguez (che pensava di andarci di testa) visto dal VAR. Dal dischetto trasforma centrale David Okereke, 0-1 al 50′. Dura cinque minuti il vantaggio ospite, perché il Bologna pareggia con gol di un giocatore della… Cremonese, lo sfortunatissimo Vlad Chiriches. Il difensore rumeno, su una mischia in area, è colpito da un rinvio di Alex Ferrari e non può far nulla. A una decina di minuti dalla fine l’arbitro dà un nuovo rigore agli ospiti, ma in realtà è Felix Afena-Gyan che calcia Jhon Lucumì: il VAR annulla. Grosse proteste (ingiustificate) della Cremonese, paga per tutti Charles Pickel: era diffidato, salterà l’Inter (vedi articolo). Poi sfiora il 2-1 il Bologna, con un altro rimpallo su tentativo di Riccardo Orsolini (Chiriches rischia un altro autogol, salvataggio sulla linea) e una conclusione di Lewis Ferguson sull’esterno della rete.