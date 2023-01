Haas: «San Siro ambiente caldo, ma è nostro sogno! Due volontà»

Nicolas Haas ha fatto il punto su ciò che si aspetta questa sera da Inter-Empoli. Il centrocampista dei toscani, a Sky Sport, ha parlato soprattutto dell’emozione di giocare a San Siro

STADIO IMPORTANTE – Nicolas Haas, centrocampista dell’Empoli, ha parlato nel prepartita di Inter-Empoli. Queste le sue parole, legate soprattutto alla possibilità di giocare in uno stadio caldo come San Siro: «È uno stadio molto caldo, lo sappiamo. Il nostro sogno è giocare in questi stadi. Vogliamo divertirci e mostrare le nostre qualità. È per quello che siamo qui».