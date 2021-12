Inzaghi: «Primo posto importante ma difficilissimo per l’Inter! Gli infortunati…»

Inzaghi è carico per l’esame Real Madrid. L’allenatore dell’Inter, intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita, rispedisce al mittente eventuali alibi in arrivo da Madrid

PASS MERITATO – L’Inter proverà a conquistare il primo posto, parola di Simone Inzaghi: «Arrivare primi è importante, perché sappiamo che ai fini dei gironi è importante. Però noi dovremo fare la nostra partita, nel migliore dei modi. Sappiamo che vincere qui a Madrid è difficilissimo. Abbiamo passato il turno con merito in anticipo, come il Real Madrid. Domani avremo una grande partita. Il Real Madrid non avrà Karim Benzema, ma l’Inter non avrà Matteo Darmian, Joaquin Correa, Andrea Ranocchia e Martin Satriano. Quindi le problematiche ci sono per tutte le squadre. Lautaro Martinez nell’allenamento di ieri l’ho visto bene. Lo valuterò adesso. Come valuterò anche Stefan de Vrij e Aleksandar Kolarov». Queste la parole di Inzaghi alla vigilia di Real Madrid-Inter di Champions League.