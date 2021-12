Inter, Inzaghi punta ad avere un suo ex giocatore ma occhio al Milan − SI

Inter concentrata sia dentro che fuori dal campo. Rimane sempre caldo il capitolo mercato con Inzaghi che potrebbe riavere in estate un suo ex giocatore della Lazio. Sul brasiliano, c’è forte anche il Milan

SCADENZA − L’Inter sembra averci fatto abitudine con i parametri zero dopo l’arrivo in estate di Hakan Calhanoglu. I dirigenti nerazzurri, infatti, starebbero pensando anche a Luiz Felipe della Lazio, difensore brasiliano con il contratto in scadenza il prossimo giugno 2022. Il ragazzo piace ovviamente a Simone Inzaghi che lo ha già allenato in passato. Luigi Longari di Sportitalia non ha dubbi sull’interesse dell’Inter. Questo il tweet: «Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe LuizFelipe della #Lazio (in scadenza) che è seguito anche dal Milan».