Inzaghi: «Inter, sui gol non siamo stati bravi! La traversa ci ha penalizzati»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa post partita di Juventus-Inter. Dall’Allianz Stadium il tecnico valuta la pesante sconfitta per 2-0 che peggiora ulteriormente la classifica.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Juventus-Inter.

Ancora una sconfitta in trasferta e negli scontri diretti, come se lo spiega?

Tutte le partite più difficili le abbiamo giocate in trasferta, ma dobbiamo migliorare. La Juventus ha fatto tre tiri in porta e due gol, noi otto con occasioni più nitide e non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo migliorare in questi match, è una sconfitta che ci rallenta e fa male. Probabilmente, per quello visto in campo, non è meritata però questo è il calcio. Il grande rammarico è quello di aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, per quello creato e visto.

C’è stata un po’ di presunzione nel rientro in campo?

Presunzione no. Prendiamo gol dopo la traversa di Calhanoglu, chiaramente due gol in ripartenza la mia squadra deve fare meglio. Sono due occasioni dove potevamo fare fallo, poi dopo l’1-0 c’è stata l’occasione di Lautaro Martinez e l’intervento di Bremer che se fosse arrivato a Brozovic era in buonissima posizione. Poi lì ripartono, non facciamo fallo ed è un gol in fotocopia.

Inzaghi, Inter fuori dalla lotta scudetto?

Chiaramente mancano venticinque partite da qui alla fine. Nell’andamento di questo campionato ci rallenta molto, dobbiamo essere bravi a lasciarla alle spalle. Mancano tanti punti, è un campionato dove si va fortissimo e purtroppo in questi match dobbiamo migliorare di più. Chiaramente l’Inter deve fare meglio per quanto riguarda il risultato, perché stasera la prestazione c’è stata. Dovevamo essere più bravi negli episodi, a farli girare dalla nostra parte.

Più ingenui o sfortunati sui due gol?

Ingenui e sfortunati. Io nella sfortuna non credo, devi essere bravo a indirizzare gli episodi e in Champions League l’abbiamo fatto. Stasera dovevamo fare di più, abbiamo creato tanto ma l’episodio va portato dalla tua parte. Non siamo stati bravi, poi negli episodi dei gol potevamo spendere falli. Abbiamo preso ripartenze partite dall’area loro, quando le preventive non riesci a farle in un determinato modo poi il fallo lo devi fare.

Inzaghi, è un limite smettere di giocare dopo aver preso gol?

Sì, c’era già capitato in altre partite. Quando prendiamo gol soffriamo il momento e non deve accadere. Ci siamo sfilacciati, non abbiamo giocato come prima. Il secondo gol l’abbiamo preso all’84’, era passata mezz’ora dal primo gol però la squadra subisce troppo l’episodio. Era una partita troppo sentita, l’aver giocato in un determinato modo con la traversa ci ha penalizzati.