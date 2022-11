Mkhitaryan: «Inter, tutto ancora aperto. Stasera abbiamo pagato»

Mkhitaryan non è certo contento dopo Juventus-Inter. Il centrocampista armeno è apparso piuttosto insoddisfatto nell’intervista con Inter TV per i tanti errori.

MOLTO MALE – Henrikh Mkhitaryan valuta cosa non è andato: «Siamo stati anche più alti della Juventus, nel primo tempo dovevamo essere 0-2 o 0-3. Non abbiamo segnato nelle occasioni create, purtroppo, e abbiamo pagato nel secondo tempo. C’era la possibilità di fare di più, ma non entriamo in campo pensando di non aver vinto con le squadre grandi. Entriamo sempre in campo per vincere, che sia la Juventus o un’altra squadra. Tutto ancora aperto? Sì. Noi crediamo di poter migliorare e vincere le partite rimaste, siamo sicuri che a fine stagione possiamo parlare positivo. Il sorteggio? Non c’è una squadra che vorrei prendere, siamo l’Inter e dobbiamo giocare contro tutti per vincere qualcosa».